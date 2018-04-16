مصدرها إيران.. التحالف العربي يعرض طائرات حوثية استهدفت السعودية (فيديو)

كشف العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، عن أن الدفاع الجوي لقوات التحالف العربي أسقط طائرات حوثية مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي في 11 إبريل/نيسان الجاري، حيث عرض صورًا لحطام طائرة بعد إسقاطها في سماء جيزان وقبيل الوصول إلى المطار المستهدف.

ولفت المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض إلى أن الحوثيين أعلنوا امتلاك طائرات مسيرة من طراز “قاصف”، وهي نسخة طبق الأصل من طائرة “أبابيل” التابعة للنظام الإيراني، الأمر الذي يؤكد ما جاء في تقرير فريق الخبراء لعام 2018 بتورط طهران بتزويد الحوثيين بالطائرات بدون طيار والأجهزة المشغلة لها.

واتهم العقيد الركن المالكي، النظام الإيراني بإمداد الميليشيات الحوثية بتلك الطائرات، مشيرًا إلى أن التحالف رصد استخدام مطار صنعاء في عمليات تدريب وتخزين وإطلاق الطائرات بدون طيار؛ لتنفيذ هجمات وعمليات انتحارية ضد السعودية.

واعتبر المالكي أن النظام الإيراني بدعمه لميليشيات الحوثي وبأنواع مختلفة من الأسلحة يواصل انتهاك القانون الدولي.

وفيما أكد المالكي أن التحالف يراقب بدقة العمليات الجارية في مطار صنعاء، حذّر من خطورة فقد المطار الحماية الدولية، من خلال تحويله إلى ثكنة عسكرية لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها، من قبل ميليشيا الحوثي.

إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن قوات التحالف قصفت ورشة حوثية لتركيب وتجميع الطائرات المسيرة قرب ميناء الحديدة، معلنًا في الوقت ذاته تقدم الجيش اليمني بإسناد قوات التحالف بالسيطرة على مدينة ميدي بالكامل.