التحالف العربي يكشف تفاصيل إسقاط طائرة حوثية بلا طيار في السعودية

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الأربعاء، تفاصيل عملية إسقاط طائرة بلا طيار تابعة لميليشيا الحوثي كانت تستهدف مطار أبها السعودي.

وقال المالكي: “إن منظومة الدفاع الجوي الخاصة بحماية مطار أبها رصدت صباح اليوم الأربعاء طائرة دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية كانت تحاول استهداف مطار أبها الدولي”.

وأضاف أنه “تم في حينه إغلاق حركة الملاحة الجوية بما يتوافق مع قوانين الطيران العالمي، والتعامل مع الطائرة بحسب قواعد الاشتباك وتدميرها. ومن ثم عادت الحركة الجوية من وإلى المطار لطبيعتها”.

كما ذكر العقيد المالكي أنه تم أيضًا رصد جسم غير معروف باتجاه أحد الأعيان المدنية بجازان، وتم التعامل معه بوسائل الدفاع الجوي وتدميره دون وقوع أي خسائر. ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين تطابق الأجزاء والحطام مع الطائرة دون طيار المعادية والتي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، حذرت قيادة القوات المشتركة لـ التحالف العربي وبأشد العبارات الميليشيا الحوثية المسلحة المدعومة من إيران باستهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة.