الجيش اليمني يقتل 13 حوثيًا ويأسر 4 في مدينة “ميدي”

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، قتله 13 مسلحًا من جماعة الحوثي، وأسر 4 آخرين، في مدينة “ميدي” الساحلية بمحافظة “حجة”.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش، في بيان نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “قوات الجيش، مسنودة بقوات التحالف العربي، نفذت فجر اليوم الأحد، عملية نوعية على مواقع المليشيات الحوثية داخل أحياء مدينة ميدي”.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله، إن “قوات الجيش طهرت، خلال العملية، عددًا من الأحياء، التي كانت تتمركز فيها عناصر المليشيات جنوب غرب المدينة”.

وأفاد بـ”وقوع 4 أسرى من الحوثيين بقبضة الجيش، فيما قتل 13 عنصرًا وجرح آخرين”، موضحًا أن الجيش “ضيق الخناق على العناصر المتبقية في بعض أحياء مدينة ميدي، تمهيدًا لاستكمال تطهير باقي الأحياء”.

ويفرض الجيش اليمني حصارًا على ميدي، منذُ أكثر من 3 أشهر، ويخوض معارك متقطعة ضد الحوثيين، الذين يتمركزون في بعض أحياء المدينة الساحلية، التي سيطروا عليها مطلع عام 2015.