الجيش اليمني يعلن مقتل 30 مسلحًا حوثيًا في معارك بمأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل ما لا يقل عن 30 من مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، خلال معارك بين الطرفين بمحافظة مأرب شرق البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، نقلًا عن تصريح لمصدر عسكري.

وقال المصدر إن “مواجهات عنيفة تدور منذُ ساعات الصباح الأولى إثر محاولة المليشيات التسلل إلى مواقع الجيش في مديرية صرواح غرب مأرب”.

وأضاف أن “المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصرًا من المليشيات، وعدد من الجرحى”.

وأشار المصدر إلى أن “مقاتلات التحالف العربي استهدفت بخمس غارات مواقع وتعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير آليات قتالية في مواقع متفرقة بصرواح”.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر عسكري، إن مسلحي الحوثي شنوا هجومًا على مواقع للجيش اليمني في صرواح، وسيطروا على أجزاء من موقع “تبة المطار”، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر من الجيش.

ويسيطر الحوثيون على مركز مديرية “صرواح” غرب مأرب منذُ شهر أبريل/ نيسان 2015، فيما يخوض الجيش اليمني معارك عنيفة منذُ أشهر لاستعادة المديرية.