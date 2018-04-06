الجيش اليمني يأسر 11 مسلحًا حوثيًا في مأرب ‎

أعلن مسؤول عسكري يمني، يوم الجمعة، أن جيش بلاده أسر 11 مسلحًا حوثيًا في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وقال عبدالرزاق جابر، رئيس شعبة التوجيه المعنوي في قطاع ماهلية، التابع للجيش اليمني: “إن خليتين تتبعان الحوثيين تسللتا إلى موقع الجيش في منطقة الكمب، التابعة لمديرية ماهلية، جنوبي مأرب”.

وأضاف جابر أن “الخلية الأولى مكونة من 8 أفراد، والثانية من 3 أفراد، وكانوا يقومون برصد وتصوير مواقع الجيش اليمني“.

وأشار إلى أن الجيش تمكن من أسر عناصر الخليتين، وأجرى التحقيقات الأولية، وتم تحويلهم لمركز المحافظة لاستكمال الإجراءات والتحقيقات.

وتتكون محافظة مأرب من 14 مديرية، تخضع 11 للحكومة الشرعية بينها ماهلية، واثنتان للحوثيين، ويتقاسم الطرفان مديرية واحدة هي صرواح‎.