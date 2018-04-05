لدواع أمنية.. المبعوث الأممي لليمن يؤجل زيارته إلى عدن والمكلا

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، تأجيل زيارته الأولى إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ومدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرقي البلاد؛ لـ “دواع أمنية ولوجستية”.

وقال غريفيث، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “ما زال يخطط لعقد مناقشات في عدن والمكلا ويتمّ حاليًا العمل على إعادة جدولة الزيارة للأسابيع المقبلة؛ سعيًا لاستئناف العملية السياسية في اليمن”.

وسبق أن زار مبعوث الأمم المتحدة، العاصمة اليمنية صنعاء، الأسبوع الماضي، والتقى قيادات حوثية وأخرى من حزب المؤتمر الشعبي العام، بعد سلسلة لقاءاته مع الرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة الشرعية في الرياض.

وأعرب غريفيث، عقب زيارته لصنعاء، عن تفاؤله من المؤشرات الأولية التي سمعها من الأطراف اليمنية، والتي قال: إنها “ستعطيني المزيد من الأمل بأننا سنصل معًا لحل يمكن أن يجلب السلام لليمن”.