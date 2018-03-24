في أول مهمة ميدانية.. المبعوث الأممي “مارتن غريفيث” يصل صنعاء

وصل المبعوث الأممي الجديد لليمن مارتن غريفيث، اليوم السبت، إلى العاصمة صنعاء؛ من أجل عقد مباحثات مع الحوثيين، تتركز حول مسألة استئناف المفاوضات بين أطراف الصراع في البلاد.

وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام: إن “المبعوث الأممي وصل إلى المطار قادمًا من العاصمة الأردنية عمّان، في تمام الساعة 1.10 بالتوقيت المحلي”.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل إضافية.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي لقاءات مع مسؤولين حوثيين، وآخرين من حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يرأسه الرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح.

وستتركز المباحثات حول مسألة ضرورة عقد جولة رابعة من المفاوضات بين أطراف الحرب؛ من أجل إنهاء الأزمة التي تعصف باليمن منذ حوالي ثلاثة أعوام.

والتقى المبعوث الأممي خلال الأيام الماضية في الرياض الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن صالح، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر.

وفي لقاءات منفصلة أخرى، التقى نائب الرئيس اليمني السابق خالد بحاح، ورئيس حزب الإصلاح” محمد اليدومي، ومسؤولين في مجلس التعاون الخليجي؛ من أجل بلورة الرؤى حول الأزمة اليمنية.

وقبل أسبوع، أعلن جريفيث أنه سيقوم بتسيير عملية سياسية شاملة، ووعد بأنه سينخرط بالعمل مع جميع الأطراف اليمنية، دون تفاصيل إضافية.

والبريطاني غريفيث هو ثالث مبعوث أممي في اليمن، الذي يشهد حربًا منذ 3 سنوات وتولى المنصب الشهر الجاري، خلفًا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتعثرت عملية السلام باليمن منذ رفع مشاورات الكويت في 6 أغسطس/آب 2016، التي رعتها الأمم المتحدة لمدة 90 يومًا، ووصلت إلى طريق مسدود، إثر رفض الحوثيين وحزب “المؤتمر الشعبي العام” التوقيع على اتفاق سلام كانت الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليًا، قد رحبت به.