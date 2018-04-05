مندوب اليمن لدى الجامعة العربية: 3 أسس لإنهاء النزاع اليمني (فيديو)

قال السفير رياض العكبري، مندوب دولة اليمن لدى جامعة الدول العربية، إن الحل الوحيد لخروج اليمن من أزمته الحالية يعتمد على 3 أسس، هي مخرجات الحوار الوطني، وبناء أي حلول على أساس المبادرة الخليجية الأخيرة، وأخيرًا تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 22/16.

وشدد العكبري، في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بدورها الفعال والضغط على الأطراف لتنفيذ قراراتها.

وأضاف مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية، أن خارطة الطريق في اليمن لن تتقدم إلا بعد عودة الشرعية، لافتًا إلى أنه لا بد من تمكين الحكومة من أداء عملها وإقامة الدستور ونزع سلاح ميليشيات الحوثي.