صورة الصماد داخل سفارة اليمن بسوريا تثير استياء واسعًا.. ومطالب بمعالجة “الخلل الدبلوماسي”

تداول ناشطون وصحفيون على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، صورة قالوا إنها في السفارة اليمنية بالعاصمة السورية دمشق.

وقال الناشطون إن الصورة “تُظهر مكتب السفارة اليمنية في سوريا، وعلى واجهته صورة رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين صالح الصماد، ويتوسط المكتب قيادي حوثي يدعى رضوان الحيمي، عينته المليشيات مفوضاً دبلوماسياً لها في دمشق”.

وقابل ناشطون يمنيون تلك الصورة بامتعاض شديد واستنكار بالغ، مطالبين الجهات المعنية في الحكومة الشرعية، بـ”سرعة تدارك الوضع ومعالجة الخلل الدبلوماسي”، على حد وصفهم.

وعلق الكاتب الصحفي اليمني سام الغباري، على تلك الصورة، بقوله: “عار على الحكومة السورية أن تقبل رفع صورة صالح الصماد على واجهة مكاتب السفارة اليمنية في سوريا”.

وأضاف الغباري في تغريدة على “تويتر”: “هذا اعتراف خطير بالميليشيات وحكمها الإجرامي على بعض مناطق الشعب اليمني وجغرافيته المحتلة”.

وتابع: “نأمل من وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، تكريس جهوده لإزالة هذا الانحراف الخطير وبأسرع وقت”.

فيما علق ناشط آخر على الصورة، قائلاً: “السفارة سفارة الحوثيين وليست سفارة اليمن، لأن سوريا اعترفت بالانقلاب وتدعم الحوثيين”.

وتساءل ناشط ثالث قائلًا: “لا تسألوا عن الصورة، السؤال الأهم من وين خرج رضوان الحيمي، وكيف وصل إلى سوريا، حيث أنه قبل فترة قصيره جداً كان في صنعاء”.

ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من صحة الصورة التي يجري تداولها على نطاق واسع بين الناشطين اليمنين على مواقع التواصل الاجتماعي.