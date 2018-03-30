مقتل 5 من أسرة واحدة بانفجار لغم أرضي شمالي اليمن‎

قُتل خمسة أفراد من أسرة واحدة، يوم الجمعة، جرّاء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمالي اليمن، حسب مسؤول حكومي.

وقال عبدالهادي العصار، مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف: “إن لغمًا أرضيًا من مخلفات الحوثيين انفجر، يوم الجمعة، بسيارة تقل إحدى العوائل شرقي مديرية برط العنان”.

وأضاف أن الانفجار أدى لمقتل رب الأسرة الشيخ يحيى الصلاحي، وزوجته وثلاثة من أولادهما، جميعهم أطفال.

ولفت المسؤول إلى وجود “مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثيين بشكل عشوائي في مختلف مناطق الجوف، ما تسبب في وقوع ضحايا من المدنيين نتيجة انفجار الألغام”.

والأيام الماضية سيطر الجيش اليمني الحكومي على مواقع استراتيجية كانت خاضعة للحوثيين في مديرية “برط العنان”، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الطرفين.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 3 سنوات، حربًا بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين ميليشيات “الحوثيين” الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وخلّفت الحرب المتواصلة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية في البلد الفقير، وبات قرابة 21 مليون يمني (80 % من السكان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.