الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في “لحج” والتحالف يقصف تجمعاتهم في “صعدة”

حرر الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة شمالي محافظة لحج جنوبي اليمن.

وذكر موقع “سبتمبر نت” الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن “معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة “كرش”، تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من السيطرة على “جبال شيفان”، و”مكسرى”، و”السحي”، فيما تواصل قوات الجيش الوطني التقدم ميدانيًا؛ لقطع خط إمداد الميليشيا من اتجاه منطقتي “الشريجة”، و”الراهدة”، جنوبي شرق محافظة تعـز اليمنية”.

وفي سياق متصل، صد الجيش اليمني هجمات متفرقة للميليشيات على مواقع متفرقة من مديرية الشريجة، ومنطقة “كرش”، كما تخوض قوات الجيش اليمني معارك مستمرة ضد الميليشيات في منطقتي “العلوب”، و”قردوف”.

وذكر الموقع اليمني أن “مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا في مناطق المواجهات، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية وكمية من الأسلحة والذخائر”.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم، أيضًا، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي “عمران”، و”صعدة”.

وقالت مصادر محلية في تصريح لموقع “سبتمبر نت”: إن “عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مديرية حرف سفيان”.

وواصلت مقاتلات التحالف العربي استهداف مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في محافظة “صعدة”، وتركزت الغارات على مواقع وتجمعات الميليشيا في مديريات “باقم”، و”كتاف”، و”رازح”، و”البقع”، و”مجز”، و”الصفراء”، ومدينة “صعدة”.

وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، فضلًا عن تدمير آليات قتالية ثقيلة، ويأتي ذلك في وقت شنت فيه مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي، شرقي محافظة “البيضاء” وسط اليمن.

وذكر موقع الجيش اليمني أن “غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في مديرية الملاجم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات ومعدات قتالية”.

في المقابل، قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بالدبابات وعربات الـ (بي ام بي) وقذائف الهاون، منطقة “الزوب” بمديرية القريشية الآهلة بالسكان في محافظة البيضاء وسط اليمن، مع استمرار فرض حصار خانق على أهالي المنطقة ذاتها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصادر محلية قولها: إن “قصف الميليشيا الانقلابية أسفر عن أضرار جسيمة لحقت بمنازل ومزارع المواطنين اليمنيين وتفجير خمس آبار مياه، وهو ما أجبر الأسر التي طال منازلها القصف على المغادرة “.

وأضافت المصادر أن “قصف الميليشيا العشوائي والحصار الخانق لمنطقة الزوب جاء بعد أن رفض أبناؤها طلب الميليشيا بفتح طريق وسط القرية؛ للوصول إلى قرى أخرى وضمانات بعدم التعرض لهم، سعيًا للوصول إلى مناطق لقاح وصرار الجشم وذي كالب الأسفل؛ لقطع الطريق الوحيد الرابط بين منطقة قيفة ومحافظة مأرب”.