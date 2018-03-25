الجيش اليمني يحقق تقدمًا كبيرًا في جبهتي لحج وتعز

حقق الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف العربي، الأحد، تقدمًا كبيرًا في جبهتي لحج وتعز، فيما سيطر على مواقع جديدة بين منطقتي نهم والجوف شرق صنعاء، ومتمكنًا من قتل وجرح عشرات عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال موقع الجيش الوطني اليمني على الإنترنت إن “القوات الشرعية وبإسناد من مقاتلات التحالف سيطرت على سوق الشريجة بين محافظتي لحج وتعز، عقب معارك عنيفة دارت مع الميليشيات الحوثية الانقلابية”، لافتًا إلى أن “قوات الشرعية تقدمت صوب مناطق جديدة ما بعد سوق الشريجة باتجاه تعز”.

وأضاف أن “المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين”، مشيرًا إلى أن “عناصر المليشيات عمدت إلى تفجير الجسور الرابطة بين الشريجة ومناطق محافظة تعز لعرقلة وصول القوات الشرعية صوب منطقة الراهدة التي يتخذها الانقلابيون قاعدة عسكرية لهم”.

إلى ذلك أعلن الجيش اليمني، أن “قواته حررت تباب جبلية جديدة في منطقة جرشب بمنطقة نهم شرق صنعاء، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الإنقلابية”، مؤكدًا أن “مدفعيته قصفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية غرب جبال البياض، وغرب قرية الحول، وسلسلة جبال الزلزال، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات وتدمير ثلاثة أطقم عسكرية تابعة لهم”.

وفي محافظة تعز أوضح الجيش اليمني أن “القوات الشرعية استعادت السيطرة على تبة الخزان في منطقة مقبنة عقب يوم من سيطرة الميليشيات عليها”.

وقال إنه “تمكن من صد هجمات متفرقة للحوثيين على العديد من المواقع في مناطق العفيرة، وقهبان، وعزلة اليمن” مشيرًا إلى أن “المعارك أسفرت عن سقوط أكثر من 43 قتيلًا من الميليشيات الحوثية وإصابة أكثر من 62 آخرين”.