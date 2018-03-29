الحوثيون يحتجزون 15 شاحنة إغاثية وسط اليمن

قالت الحكومة اليمنية، الخميس، إن ميليشيات الحوثي قامت باحتجاز 15 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية، مقدمة من المنظمات الإنسانية، عند مدخل محافظة إب وسط البلاد.

وقال وزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب فتح: “نستنكر احتجاز ميليشيات الحوثي لـ15 قاطرة محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للمحتاجين في مدخل إب “.

وأوضح الوزير، وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أن “المساعدات المحتجزة مقدمة عن طريق منظمات إنسانية “.

واعتبر “إقدام الميليشيات الانقلابية على احتجاز المساعدات الإنسانية ووضع العراقيل أمام إيصالها واستحداث المنافذ غير المشروعة في مداخل المحافظات، أعمالًا منافية لكل القوانين الدولية والإنسانية”.

ودعا الوزير منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، لـ”الضغط على الحوثيين بكافة الوسائل والسبل للإفراج عن الشحنات الإغاثية، وإدانة كافة هذه الأعمال التي يقوم بها الحوثيون بحق المساعدات الإنسانية”.

واعتبر إقدام الحوثيين على احتجاز المساعدات الإغاثية مع تواجد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن جريفث، “تحديًا واستهتارًا واضحيْن من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية بكافة القرارات والقوانين وبدور الأمم المتحدة في اليمن”.

وحثّ فتح، المبعوث الأممي والمنظمات الدولية والإنسانية إلى “الاطلاع عن قرب على جرائم وانتهاكات الميليشيات بحق الشعب اليمني وإيصالها إلى مجلس الأمن الدولي”.

كما دعا الوزير كافة منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن إلى “إصدار بيانات توضيحية عن المساعدات التي تتعرض للنهب من قبل الحوثيين، وتحميلهم كافة المسؤولية عن إعاقة العمل الإنساني ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين”.