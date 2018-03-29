بماذا علق مفتي السعودية على استهداف الحوثيين للرياض بالصواريخ؟‎

دان مفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم الخميس، الهجوم الصاروخي الحوثي على المملكة، الأحد الماضي، واصفًا الهجوم بأنه “عدوان فاشل”.

وقال آل الشيخ، في حديث لبرنامج أسبوعي عبر إذاعة “نداء الإسلام” من مكة المكرمة، إن “العدوان الحوثي الآثم على المملكة العربية السعودية عدوان خائب فاشل من طغمة فاسدة ليست من الإسلام في شيء”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وأشاد آل الشيخ بـ”بسالة القوات السعودية وتمكنها”، داعيًا الجميع لمواصلة الدعاء لهم بالنصر والثبات، وتفقد أحوال أسرهم وإعانتهم وسداد ديونهم لأنهم يستحقون منّا ذلك.

واعتبر مفتي السعودية أن الهجوم الحوثي “عدوان إجرامي خطير من فئة ضالة مضلة”، مؤكدًا أن “هذه الصواريخ التي استهدفت بها بلادنا لم تؤثر ولله الحمد بشيء”.

وأكد آل الشيخ أن “مثل هذه التصرفات تدعونا بأن نكون يدًا واحدة ضد كل عدو مفسد، وأن نكون صفًا واحدًا مع قادتنا ونشد أزرهم وندعو لهم وندافع عنهم”.