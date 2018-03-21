الحوثيون يختطفون ناشطين بصنعاء بينهم 13 امرأة

اختطفت ميليشيات الحوثي، اليوم الأربعاء، العشرات من المشاركين والمشاركات في فعالية نظمها ناشطون في حزب المؤتمر الشعبي العام، لزيارة منزل الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، بالعاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن فرقتهم بالقوة.

وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن الحوثيين اختطفوا أكثر من 30 مشاركًا ومشاركة في فعالية زيارة منزل صالح، كما لاحق مسلحو الميليشيا النساء واختطفوهن.

وعبرّت الوزارة عن استنكارها للانتهاكات المتواصلة التي يمارسها الحوثيون ضد اليمنيين، داعية المنظمات والمسؤولين الدوليين المتواجدين حاليًا في العاصمة صنعاء إلى تحمل مسؤولياتهم بالضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن المختطفين في سجون الميليشيا.

وذكر موقع “وكالة خبر”، التابع لحزب المؤتمر الشعبي العام، إن الحوثيين اختطفوا أكثر من 13 امرأة من المشاركات في فعالية وضع إكليل زهور على منزل الراحل صالح، بينهن مديرة إحدى المدارس إلى جانب العشرات منهن.

وقال الموقع إن المعتقلات “تعرضن للضرب وتمزيق حجابهن داخل قسم شرطة النصر، قبل أن يتم نقلهن إلى جهة مجهولة”.

وتعرض المشاركون في الفعالية إلى الاعتداء بالهراوات لتفريقهم، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في جموع المشاركين والمشاركات، بينهم الأمين المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، فائقة السيد، التي نقلت إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

وقالت السيد، في حديث لها لموقع “وكالة خبر” المحلي، إن عناصر الحوثيين و “الزينبيات”- وحدات نسائية عسكرية تابعة للحوثيين– اعتدوا عليهن بطريقة وحشية، عبر الرصاص الحي والهراوات والعصيّ الكهربائية.

وأشارت إلى أن الحوثيين صادروا منها إكليل الزهور الذي كان من المقرر وضعه أمام منزل الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح في ذكرى عيد مولده، “وأطلقوا عليه النار”.