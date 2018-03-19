وزير يمني: الحوثيون قتلوا أكثر من 13 ألف مدني في اليمن

كشف وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، عن مقتل وإصابة أكثر من 40 ألف مدني، على يد ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء، في أيلول/ سبتمبر 2014، ولغاية الشهر الماضي.

وقال عسكر، خلال ندوة أقيمت على هامش انعقاد الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف: إن “عدد القتلى المدنيين بلغ 13389 شخصًا، بينهم 1353 طفلًا و842 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين 27452 مصابًا، ناهيك عن 439 قتيلًا، و1377 مصابًا، بينهم أطفال ونساء ذهبوا ضحية الألغام التي زرعتها الميليشيات”.

وأشار في كلمته التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية سبأ، يوم الإثنين، إلى أن “اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان رصدت 22555 حالة ادعاء بالانتهاكات، وثّقت منها 5432 حالة، في العام الماضي، وحققت في 13026 حالة، وجهزت 3000 ملف مكتمل لوقائع انتهاكات وسلمتها للقضاء”.

وأكد عسكر أن “ميليشيات الحوثي دمّرت البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة، وفجّرت المنازل ودور العبادة، وانتهكت الطفولة من خلال التجنيد الإجباري والقتل والتشويه للأطفال، وحرمانهم من التعليم والصحة”.

وقال: إن “معدلات التجنيد للأطفال اليمنيين في صفوف الحوثيين ارتفعت عشرة أضعاف عمّا كانت عليه في العام 2016”.

وأشاد وزير حقوق الإنسان في اليمن بدور قوات التحالف العربي المشترك، والأمم المتحدة، في التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، وقال: إن “التحالف العربي قدّم خطة إنسانية شاملة بمقدار 50% من الخطة بواقع مليار ونصف المليار دولار”.