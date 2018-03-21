صنعاء.. الحوثيون يفرقون بالرصاص وقفة نسائية أمام منزل صالح في ذكرى ميلاده(صور وفيديو)

صنعاء.. الحوثيون يفرقون بالرصاص وقفة نسائية أمام منزل صالح في ذكرى ميلاده(صور وفيديو)

المصدر: فريق التحرير

فرقت عناصر من ميليشيات الحوثي بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، وقفة نسائية أمام  منزل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في صنعاء بذكرى مولده.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الحوثيين وهم يعتدون بالضرب والرصاص على المشاركات والمشاركين بالوقفة، كما تحدثت مصادر عن اختطاف بعض المشاركين بينهم نساء.

ووفق مصادر محلية فإن من بين المصابين الناشطة والقيادية المؤتمرية فائقة السيد التي كانت من أبرز القيادات التي دعت للوقفة، وقد سقطت مغشيًا عليها في الشارع.

كما قطعت المليشيات الحوثية الطرق الفرعية والرئيسة كافة بالقرب مـن منزل صالح أمام تدفق عشرات المتظاهرين الذين قدموا من عدد من المناطق حول العاصمة صنعاء.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً