صنعاء.. الحوثيون يفرقون بالرصاص وقفة نسائية أمام منزل صالح في ذكرى ميلاده(صور وفيديو)

فرقت عناصر من ميليشيات الحوثي بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، وقفة نسائية أمام منزل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في صنعاء بذكرى مولده.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الحوثيين وهم يعتدون بالضرب والرصاص على المشاركات والمشاركين بالوقفة، كما تحدثت مصادر عن اختطاف بعض المشاركين بينهم نساء.

فيديو…

ينشر جانب مما حدث قبل قليل في العاصمة صنعاء. عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية تقمع المشاركين بالورود في ذكرى ميلاد رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح.

وتعتدي على النساء وتعتقل العديد منهن مع بعض الناشطين pic.twitter.com/ZoHcle8JbU — اابو عمارر اليماني???????? & كلنا_ العميد_ أحمد_ علي (@5XS0VyVoxHBj9PG) March 21, 2018

ووفق مصادر محلية فإن من بين المصابين الناشطة والقيادية المؤتمرية فائقة السيد التي كانت من أبرز القيادات التي دعت للوقفة، وقد سقطت مغشيًا عليها في الشارع.

كما قطعت المليشيات الحوثية الطرق الفرعية والرئيسة كافة بالقرب مـن منزل صالح أمام تدفق عشرات المتظاهرين الذين قدموا من عدد من المناطق حول العاصمة صنعاء.