الجيش اليمني يسيطر على مواقع إستراتيجية في محافظة البيضاء

سيطر الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، على مواقع إستراتيجية في محافظة البيضاء، وسط البلاد، إثر معارك مع مسلحي جماعة الحوثي، حسب مسؤول حكومي.

وقال مسعد الصلاحي، مدعي عام مديرية ناطع، في محافظة البيضاء، للأناضول، عبر الهاتف، إن قوات الجيش سيطرت على مواقع الحديدة وباعرف والأعوج، في مديرية الملاجم المحاذية لناطع”.

وأضاف أن “هذه المواقع الجبلية مطلة على معسكر فضحة الإستراتيجي، وتعد من أهم معاقل الحوثيين في محافظة البيضاء”.

وأكد أن المعارك أسفرت في حصيلة أولية عن مقتل عنصر من الجيش الوطني وعدد من مسلحي “الحوثي”، لم يتسن معرفة عددهم على الفور.

وأوضح أن قوات الجيش، اقتحمت جبل القرحاء، آخر المواقع الجبلية المطلة على معسكر فضحة، وأنها ستقوم بتحريره من أجل الانتقال إلى السيطرة على المعسكر.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتتداخل حدودها مع عدة محافظات يمنية هي صنعاء ومأرب (شرق) وشبوة (جنوب شرق)، وذمار (شمال) وإب (وسط) والضالع ولحج وأبين (جنوب).