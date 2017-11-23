طيران التحالف يدمر مخزن أسلحة للحوثيين في البيضاء اليمنية 

دمر طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، في وقت مبكر اليوم الخميس، مخزن أسلحة تابع لمسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال القيادي في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة في محافظة البيضاء، عبد الباري الحميقاني: إن “طيران التحالف شن غارات جوية تمكنت من تدمير مخزن أسلحة وذخائر للحوثيين وقوات صالح، في منطقة قيفة بالمحافظة”.

وأضاف أن: “طيران التحالف دمر أيضًا آليات عسكرية تابعة للحوثيين وحلفائهم في المنطقة ذاتها”.

وتابع: “هذه الغارات الجوية استهدفت ثكنة عسكرية، وموقعًا نوعيًا، ومهمًا للحوثيين”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.