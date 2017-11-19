التحالف العربي يكشف تفاصيل المواقع العسكرية التي يستهدفها في اليمن (صور)

كشف التحالف العربي، اليوم الأحد، تفاصيل العمليات العسكرية التي نفذها في اليمن بالفترة الأخيرة، ونشر صورًا تثبت أن الغارات الجوية تستهدف مناطق عسكرية وليست مدنية، كما يدعي البعض.

وقال المتحدث الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن التابع للتحالف، منصور المنصور، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة السعودية، الرياض، إن القصف يستند إلى معلومات استخباراتیة، وإن النتائج تؤكد قصف التحالف أھدافًا عسكرية مشروعة، كما أكد على تكثیف الطلعات الجوية لرصد وتدمیر منصات إطلاق الصواريخ البالیستیة.

وفند المنصور الادعاءات التي تتحدث عن أن التحالف استھدف مستشفى السبعین للأمومة في صنعاء، وأكد أن ذلك لم يحدث، وأن التحالف استھدف معسكرًا للتدريب في “إب”، ولیس مبنىً سكنیًا.

وأشار المنصور إلى أن الحوثیین استخدموا قصر صالة في مدينة تعز لأغراض عسكرية، ما دفع قیادة التحالف إلى قصفه وتدمیره، وبیّن أن التحالف قصف مبنى إدارة أمن الزيدية، بعد أن سیطر علیه الحوثیون واستخدمته میلیشیاتھم لأغراض عسكرية.

وأوضح المنصور أن التحالف قصف أيضًا معسكرًا لقیادة الأمن الخاصة سابقًا في صنعاء.

وأردف أن التحالف رصد أيضًا شاحنات عسكرية تخرج من مطار صنعاء، موضحًا أن قیادات الانقلابیین العسكرية تختار مقراتھا بالقرب من المستشفيات، وأن التحالف استھدف مستودع السنیدار، بعد استخدام المیلیشیات الحوثیة له لتخزين الأسلحة.

وشدد المنصور على أن ھنالك لجنة تمّ تشكيلها بأمر ملكي لمتابعة طلبات المتضررين، مؤكدًا أن الفريق تحقق من أن بعض الادعاءات بوجود ضحايا هي ادعاءات غیر صحیحة.