الجيش اليمني يتقدم صوب أرحب بدعم من مقاتلات التحالف

أكدت مصادر مطلعة، فجر اليوم، تقدم قوات الشرعية في اليمن نحو مديرية أرحب شمال صنعاء، بمساندة طائرات التحالف العربي.

ويأتي هذا التقدم بعد سيطرة قوات الشرعية على قرابة 90% من مديرية نهم.

ونقلت قناة “العربية” على لسان مصدر ميداني قوله إن التقدّمُ كان باتجاه مناطق قطبين وبني محمد ومسورة وسط جهد هندسي كبير يتمثـل في شقّ الطرق الجبلية وإزالة الألغام.

وشهدت عدة مناطق في محيط العاصمة اليمنية صنعاء، معارك عنيفة أسفرت عن تقدم قوات الشرعية في مديريتي خولان وبني حشيش، تمهيدا لالتقاء القوات في جبهة “نقيل بن غيلان”.

وأقدمت مليشيات الحوثي على خطف أكثر من 12 مدنيا في أرحب، كما فجرت 3 منازل، كما هاجمت المليشيات عدة قرى في المديرية، التي باتت قوات الشرعية على مشارفها.