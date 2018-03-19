الرئاسة اليمنية تطالب الحوثيين بإجراءات “لبناء الثقة” قبيل محادثات السلام

طالبت الرئاسة اليمنية، اليوم الإثنين، الحوثيين، بإجراءات لبناء الثقة، قبيل الدخول في مشاورات سلام تسعى الأمم المتحدة لإحيائها.

ومن أبرز تلك الإجراءات، إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، ووقف إطلاق الصواريخ الباليستية صوب الأراضي السعودية.

وذكرت وكالة “سبأ” اليمنية الرسمية، أن اجتماعًا يمنيًا رفيعًا لهيئة مستشاري الرئيس عبد ربه منصور هادي، ترأسه الأخير، أكد على “أهمية العمل على إقرار إجراءات بناء الثقة، وإطلاق الأسرى والمعتقلين، ووقف إطلاق الصواريخ باتجاه السعودية”.

حضر الاجتماع نائب الرئيس هادي، علي محسن صالح، ورئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، ووزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، والذي يترأس الوفد التفاوضي الحكومي.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس هادي “جدد موقف اليمن والشرعية التواقة للسلام، والداعمة لقرارات الشرعية الدولية المتصلة باليمن، وفِي مقدمتها القرار رقم 2216” الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين.

كما استعرض هادي “جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية لمصلحة السلام في محطاتها المختلفة، حقنًا للدماء، ولكي يسود الأمن والاستقرار ربوع اليمن، والتي لم تتجاوب معها الميليشيا الحوثية، ولم تكترث لجهود السلام خلال الفترات الماضية”.