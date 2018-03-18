حملة إلكترونية واسعة لـ”رصد” الحوثيين.. وهكذا ردوا عليها

دعا إعلامي يمني من أعضاء الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، إلى رصد تحركات الحوثيين في اليمن، و”كشفهم أمام الرأي العام اليمني والعربي”.

ولقيت دعوة الإعلامي، كامل الخوداني، تفاعلًا من قِبل الآلاف من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، وأنصار صالح، على منصات التواصل الاجتماعي، لتنتشر خلال الساعات القليلة الماضية مئات التغريدات على “تويتر” تحت وسم: (#جبهة_الرصد).

ودعا الخوداني أنصار حزبه إلى “رصد الحوثيين، وتحركاتهم، واستثماراتهم، ومخازن السلاح، وأماكن تجمعاتهم ولقاءاتهم، إضافة إلى رصد نهبهم، وجرائمهم، وانتهاكاتهم، ووظائفهم، حتى مجموع ما يمتلكونه من السيارات”.

وطالب بـ”رصد كل شيء، والعمل بشكل فردي”، محذرًا من “التواصل مع أي شخص غير معروف.. والمعركة لها أكثر من جبهة، والجبهة الداخلية أهمها”.

وكتب مدوّن يُدعى عبد الوهاب:”والله هذا موضوع رائع وخطير، أرعبوهم بتحديد مواقعهم، والله سنستطيع بهذه الطريقة تقييدهم إلى أن تأتي الفرصة لتمزيقهم، والخلاص منهم”، مطالبًا المدوّنين بـ”مزيد من العمل، ورصد كل تحركات الحوثيين”.

ودفع الانتشار الواسع للحملة، القيادي الحوثي، ووزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين، حسن زيد، إلى التعليق عليها، قائلًا:”عادة الخصومة لها حدود، أما بعض غويان المؤتمر إذا خاصموا فجروا، يقومون بتحديد إحداثيات لبيوت اليمنيين وسط الحارات المزدحمة بالسكان”.

وحاول زيد استعطاف أنصار المؤتمر بالقول:”عفاش (علي عبدالله صالح) لم يؤيد يومًا قصف الطيران لليمنيين، وهذه شهادة للتاريخ”.