وزير الخارجية العُماني من طهران: لابد من وقف الحرب في اليمن على الفور

دعا وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، اليوم الأحد، إلى الإيقاف الفوري للحرب التي تشهدها اليمن بين القوات الشرعية والمتمردين الحوثيين، معتبرًا أن الحرب في اليمن لم تجلب للمنطقة غير البؤس والويلات.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بن علوي قوله خلال اجتماعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني، إن “حرب اليمن لم تجلب للمنطقة غير البؤس والويلات”، مضيفًا: “لابد من العمل وبسرعة لحل الأزمة اليمنية وإيصال المساعدات للشعب اليمني”.

بدوره، شدد الرئيس الإيراني، على إيقاف ما وصفها بـ”المجازر التي يتعرض لها الشعب اليمني”، معربًا عن أمله في أن يؤدي التعاون بين طهران ومسقط إلى الاستقرار في اليمن وإيصال المساعدات.

ووصف روحاني الأوضاع الإنسانية في اليمن بـ”المروعة”، مضيفًا أن “إيران وسلطنة عمان تتحملان مسؤولية كبيرة تجاه قضايا المنطقة”.

ويتناسى روحاني وباقي المسؤولين الإيرانيين في تصريحاتهم أن سبب معاناة اليمنيين، هو انقلاب جماعة الحوثي بدعم إيراني، ومحاولتها السيطرة ونشر الطائفية بالقوة في البلاد.

وبحث روحاني مع بن علوي الذي وصل إلى طهران، مساء يوم الجمعة الماضي، العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن إيران مصممة على تطوير العلاقات مع عُمان من جميع جوانبها.

وحث روحاني المسؤولين بين البلدين على تطوير العلاقات المصرفية والتسهيلات التجارية.