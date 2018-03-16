الحكومة اليمنية تنفي أي مفاوضات بين الحوثيين والسعودية

نفت الحكومة اليمنية، الجمعة، صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات سرّية جارية مع ميليشيات الحوثي، في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت وكالة “رويترز” نشرت، أمس الخميس، خبرًا نقلًا عن مصادر دبلوماسية وسياسية يمنية، تحدثت فيه عن وجود محادثات سرية بين الحوثيين والسعودية، دون تمثيل للحكومة اليمنية، في محاولة لإنهاء الحرب.

من جهته، طالب وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، الوكالة بسرعة الاعتذار عن هذا “الخطأ الذي يسيء لمهنيتها وسمعتها ورصيدها، الذي تراكم خلال سنوات”، حد وصفه.

وأكد الإرياني، في حديثه لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن “موقف الحكومة ثابت وراسخ، ويسعى إلى حقن الدماء، ودعوة الميليشيات الحوثية الإيرانية لإنهاء الانقلاب، وتسليم السلاح للدولة”.

ولفت إلى أن “الحوثيين لا تعنيهم مصلحة الوطن ولا معاناة المواطنين، وأنها مجرد أداة إيرانية”، وقال: إن “الأحداث أثبتت أن قرار السلم والحرب ليس بيدها، وإنما بيد طهران”.

كما نقلت “سبأ”، على لسان مسؤول في التحالف العربي، قوله: إن “السعودية لا تجري أي مفاوضات مع ميليشيات الحوثي، وإن التحالف يؤكد دعمه لجهود الأمم المتحدة؛ للتوصل إلى حل سياسي بين الأطراف اليمنية، بناءً على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي”.