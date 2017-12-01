مقتل 3 من الموالين لصالح في اشتباكات مع الحوثيين بصنعاء

قال حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، إن ثلاثة من الموالين لصالح سقطوا قتلى في اشتباكات استمرت لليوم الثاني مع قوات الحوثي المتحالفة معهم في العاصمة صنعاء.

وجاء في بيان أصدره حزب المؤتمر الشعبي العام أمس، أن ثلاثة حراس قتلوا عندما هاجم الحوثيون منزل العميد طارق صالح ابن شقيق الرئيس السابق، مضيفًا أنهم حاصروا أيضًا منزل هشام شرف عضو الحزب ووزير الخارجية في الحكومة المتمركزة في صنعاء.

وقال البيان، إن الحوثيين انتهكوا اتفاق الهدنة وهاجموا مقر إقامة طارق صالح وقتلوا ثلاثة من حراسه وأصابوا ثلاثة آخرين.

وقالت مصادر محلية لرويترز، إن بعض السكان لاذوا بالفرار من مناطق الاقتتال الذي دار بالمدفعية الثقيلة وقاذفات الصواريخ واحتدم لساعات لليوم الثاني.

وكان أربعة من مؤيدي علي عبد الله صالح قد قتلوا عندما اندلع اقتتال يوم الأربعاء وسط صنعاء، بعد أن اقتحم الحوثيون مجمعًا يضم مسجد المدينة الرئيسي وأطلقوا قذائف آر.بي.جي وقنابل.