بمشاركة سلطنة عمان.. لندن تحتضن اجتماعًا خماسيًا بشأن اليمن

احتضنت العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا خماسيًا بشأن اليمن، دعا إليه وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون.

وشهد هذا الاجتماع مشاركة وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، إلى جانب وزراء خارجية السعودية عادل الجبير، والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية توماس شانون، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقالت الخارجية السعودية عبر حسابها على تويتر، إن “الوزير عادل يشارك في لندن باجتماع اللجنة الرباعية واجتماع خماسي حول اليمن”.

ونشر الحساب لاحقًا صورة للجبير مع نظيره العماني، واكتفى بالقول إنه “عقد لقاءً ثنائيًا مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان”. دون مزيد من التفاصيل.

#لندن | الوزير #عادل_الجبير يعقد لقاءً ثنائيًا مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان pic.twitter.com/tbHuKPeCCd — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) November 28, 2017

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية روز غرفيثز، إن “هذا ليس الاجتماع الأول الذي تستضيفه لندن في إطار جهودها الدبلوماسية لإحلال السلام في اليمن، فقد لعبت المملكة المتحدة دورًا قياديًا في الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي، عبر جمع الأطراف الدولية الفاعلة، بمن فيهم الحلفاء الأميركيون والسعوديون والإماراتيون والعمانيون، من خلال عملية المجموعة الخماسية”.

ويجمع هذا الاجتماع الأطراف الأساسية المعنية بالأزمة اليمنية، التي تعرف باسم “اللجنة الخماسية”، وهو جزء من اللقاءات متعددة الأطراف التي تسعى للتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد للصراع في اليمن.