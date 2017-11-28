حريق يودي بـ7 من عائلة واحدة ببركاء في سلطنة عمان (فيديو وصور)

حريق يودي بـ7 من عائلة واحدة ببركاء في سلطنة عمان (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

قضى سبعة مواطنين عمانيين من عائلة واحدة، وعاملة منزل أفريقية “اختناقًا”؛ إثر حريق التهم منزلاً بولاية بركاء، شمالي سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء.

وذكر الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة، قوله: إنه “تلقى بلاغًا فجر اليوم، حول نشوب حريق بأحد المنازل، بمنطقة حي السلام، مكون من طابقين”.

وأضاف البيان، أن كوادر الدفاع المدني وصولوا إلى المنزل خلال سبع دقائق، وباشروا عمليات الإطفاء في الطابق الأرضي، الذي تركز فيه الحريق.

وتابع، أنه “وبعد البحث عن المحاصرين، تبين وجود ثماني جثث بالطابق العلوي، قضوا نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن الاحتراق”.

وتناقل الناشطون العمانيون، صورًا ومقاطع فيديو للمنزل، بعد وأثناء الحريق.

 

 

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