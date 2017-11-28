حريق يودي بـ7 من عائلة واحدة ببركاء في سلطنة عمان (فيديو وصور)

قضى سبعة مواطنين عمانيين من عائلة واحدة، وعاملة منزل أفريقية “اختناقًا”؛ إثر حريق التهم منزلاً بولاية بركاء، شمالي سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء.

#بركاء

اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزقهم بجنة عرضها السموات والأرض

اللهم اصبر أهلهم ع فراقهم ..اللهم امين pic.twitter.com/rcw6g7lcov — khalid ALmaqbali (@aaabbb656544) November 28, 2017

وذكر الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة، قوله: إنه “تلقى بلاغًا فجر اليوم، حول نشوب حريق بأحد المنازل، بمنطقة حي السلام، مكون من طابقين”.

في تمام الساعة (35 : 4) صباحاً تعاملت فرق الإطفاء بمركز الدفاع المدني والإسعاف #بركاء مع حريق شب في منزل بمنطقة حي السلام بولاية بركاء ونتج عن الحادث إصابة واحدة وعدد 8 وفيات

(يتبع).. pic.twitter.com/NtbtlnI9iB — PACDA.OMAN (@PACDAOman) November 28, 2017

وأضاف البيان، أن كوادر الدفاع المدني وصولوا إلى المنزل خلال سبع دقائق، وباشروا عمليات الإطفاء في الطابق الأرضي، الذي تركز فيه الحريق.

وتابع، أنه “وبعد البحث عن المحاصرين، تبين وجود ثماني جثث بالطابق العلوي، قضوا نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن الاحتراق”.

عزاؤنا لعائله المياحي الذي وافتهم المنيه ليلة البارح في بركاء اثر حريق راحوا ضحيته 8 افراد

، يارب ارحمهم واشملهم برحمتك الهي وصبر كل عزيز على فراقهم . اوجعني الخبر جدا .. انا لله وانا اليه راجعون ???????? #بركاء pic.twitter.com/UOOOp4aRvf — أصيله السهيلي (@aseelah_009) November 28, 2017

وتناقل الناشطون العمانيون، صورًا ومقاطع فيديو للمنزل، بعد وأثناء الحريق.

مراسل تلفزيون سلطنة عمان: سبب وفيات حريق ولاية #بركاء استنشاق الدخان الناتج عن النيران التي شبت بالمنزل pic.twitter.com/ubPYFu2v3A — شبكة الأخبار العمانية (@ONN_1) November 28, 2017