إطلاق عيار ناري باتجاه طائرة ركاب في مطار عدن (صور)

تعرضت طائرة ركاب، تابعة للخطوط الجوية اليمينة، لإطلاق نار أثناء توقفها في مطار عدن الدولي .

وقالت صحيفة “عدن الغد” نقلا عن مسؤولين، يوم الاثنين: إن “عيارًا ناريًا أصاب جدار الطائرة واخترقها، محدثًا أضرارًا مادية”.

ولم تذكر الصحيفة أسباب إصابة الطائرة بالعيار الناري، فيما فتحت الأجهزة الأمنية في المطار تحقيقًا في الحادثة.

وتعرض هيكل الطائرة للثقب يجعلها غير قابلة للطيران، وتحتاج صيانة مكلفة لإصلاح الضرر.

وكان التحالف العربي أعلن الأسبوع الماضي، إعادة فتح المنافذ الجوية والبحرية كافة في اليمن، بعد إغلاقها مؤقتًا؛ للحد من تدفق السلاح على الحوثيين من إيران .