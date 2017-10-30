بعد طول انتظار.. أنباء عن شبكة اتصالات جديدة في عدن

بعد شهور من الانتظار ترددت أخيرًا أنباء عن توجه الحكومة اليمنية في عدن، لافتتاح شبكة اتصالات جديدة في العاصمة المؤقتة، كبديل للشركة التي يسيطر عليها الحوثيون.

وشكر رئيس ائتلاف المقاومة الجنوبية في عدن أديب العيسي عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزير الاتصالات على دورهما في إيصال شبكة الاتصالات الجديدة والخط الدولي للإنترنت إلى عدن.

وأشار العيسي إلى أنه سيتم تفعيل شبكة الإنترنت والاتصالات الجديدة خلال الشهرين القادمين ، وفقًا لما ذكرته صحيفة” عدن الغد” اليمنية.

و لم يصدر عن الحكومة اليمنية أي تعليق حول هذه الأنباء.

وقبل أكثر من عام قال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات اليمنية لـ “إرم نيوز”، إن التحضيرات تكاد تنتهي لإعداد البنية التحتية لشركة اتصالات جديدة، يكون مركزها في عدن.

ويسيطر الانقلابيون الحوثيون والموالون للمخلوع علي عبدالله صالح، على المؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية، وشركات الاتصالات النقالة في القطاع الخاص، التي تتواجد جميعها في صنعاء.