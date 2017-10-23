الحكومة اليمنية تشرع بحملات كبرى ضد محال الصرافة غير المرخصة في عدن

بدأت سلطات العاصمة اليمنية المؤقتة في عدن، الاثنين، حملة كبرى استهدفت محال الصرافة غير المرخصة، في إطار توجيهات حكومية لمعالجة أزمة انهيار الريال اليمني وارتفاع سعره مقابل العملات الأجنبية.

وأكد مصدر في البنك المركزي لـ”إرم نيوز” أن الحملة شارك فيها ممثلون من البنك ومن النيابة العامة ووزارة الداخلية، حيث نجحت بإغلاق أكثر من 15 محلًا مستحدثًا وغير مرخص للصرافة في عدد من مناطق عدن.

وأوضح المصدر أن الحملة مستمرة وستستهدف كافة المحال المخالفة للقوانين، لافتاً إلى أن تلك المحال ساهمت إلى حد كبير في افتعال أزمة إنهيار الريال اليمني، وخلق سوق سوداء كبيرة للمضاربة بالعملات الأجنبية وسحبها من السوق.

بدوره، أهاب البنك المركزي في عدن بالمواطنين عدم التعامل مع أي صراف مخالف وغير مرخص، موضحاً أن تعاون المواطنين واستجابتهم سيقلل من مخاطر الأزمة المالية.

وتأتي أهمية الحملة، بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 407 ريالات وهو أعلى قيمة في تاريخ العملة اليمنية الحديثة، الأمر الذي انعكس سلبيا على حياة المواطنين وأدى إلى ارتفاع كبير بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية وحتى المشتقات النفطية.

وكان رئيس الحكومة أحمد بن دغر وجه في وقت سابق، خلال لقائه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في عدن بإغلاق كافة محال الصرافة المخالفة وغير المرخصة، كاشفا عن وجود إجراءات أخرى للحد من انهيار الريال اليمني.