الجيش اليمني يسيطر على “المحفد” آخر معاقل القاعدة جنوبي البلاد‎

تمكنت قوات عسكرية يمنية ظهر اليوم الأحد، من السيطرة على مدينة المحفد، آخر معاقل تنظيم القاعدة، شرق محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري مسؤول في قوات الحزام الأمني، إن “قوات مشتركة من الحزام الأمني وقوات التدخل السريع (وحدات خاصة بالجيش)، تمكنت اليوم من السيطرة على مدينة المحفد، آخر معاقل تنظيم القاعدة، 350 كيلومتراً، إلى الشرق من زنجبار عاصمة أبين”.

وأضاف المصدر مفضلًا عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام أن:”قوات كبيرة معززة بمدرعات عسكرية ودبابات أحكمت قبضتها على المدينة المحاذية لمحافظة شبوه، تقوم حاليًا بعملية تمشيط داخل شوارعها والمزارع القريبة منها”.

وذكر، أن عناصر القاعدة الذين كانوا يتحصنون في المحفد هربوا باتجاه الجبال المحيطة، دون مقاومة تذكر، إلا أنهم وضعوا قبل هروبهم، سيارة مفخخة نوع “دينا” نقل صغير، على الشارع الرئيس في المدينة.

وأضاف، “انفجرت السيارة أثناء مرور عربة عسكرية تابعة للحزام الأمني ما أدى إلى مقتل جندي، وإصابة 3 آخرين، تم إسعافهم بإحدى المستشفيات القريبة”.

والمحفد التي تفصل بين محافظتي أبين جنوب وشبوه جنوب شرق، هي آخر معاقل تنظيم القاعدة في أبين التي تتوسط المحافظات الجنوبية.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين سالم، أن قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بالتعاون مع دول التحالف العربي، فرضت سيطرتها على مدينة مودية، رابع أكبر مدن أبين بعد العاصمة زنجبار، وجعار ولودر.

وأشار سالم حينها، إلى أن القوات ستواصل تقدمها إلى مديرية المحفد، آخر مناطق محافظة أبين، والمحاذية لمحافظة شبوه، التي هرب إليها معظم عناصر القاعدة بعد تضييق الخناق عليهم في مديريات لودر والوضيع ومودية.