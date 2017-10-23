مقتل 4 جنود يمنيين بعملية انتحارية ضد القوات الخاصة في “أبين”

قتل 4 جنود يمنيين وأصيب آخرون، فجر اليوم، إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقر قوات الحزام الأمني “القوات الخاصة”، بمحافظة “أبين“، بحسب مصدر أمني.

وقال عقيد في القوات الخاصة، إن “جنديين قتلا فجر اليوم وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت المعهد التقني، الذي تتخذه قوات الحزام الأمني الخاصة مقرا لها، بمديرية مودية بمحافظة أبين”.

وأضاف، المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “قوات الحزام الأمني، تمكنت من قتل 4 انتحاريين يحملون أحزمة ناسفة ترجلوا من السيارة قبل انفجارها”.

وأشار إلى أن “عملية كبرى كانت تستهدف مقر قوات الحزام الأمني، إلّا أن يقظة الجنود أفشلت العملية، وخرجت بأقل الخسائر”.

وتابع، “ترجل 4 انتحاريين من السيارة التي اقتحمت البوابة الرئيسة للمقر، يحملون أحزمة ناسفة، حاولوا التوغل الى وسط القوة، إلا أن حراسة المقر بادرتهم بإطلاق النار، قبل أن تنفجر أحزمتهم الناسفة”.

وكان محافظ “أبين” اللواء أبوبكر حسين سالم أعلن في الـ 19 من أيلول/ سبتمبر الماضي، عن أن “وحدات من الجيش اليمني، وقوات الحزام الأمني والتدخل السريع بالتعاون مع دول التحالف العربي، فرضت سيطرتها على مدينة “مودية”، أهم معاقل عناصر القاعدة في “أبين”.