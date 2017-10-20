مقتل قيادي في تنظيم القاعدة وعنصرين آخرين بضربة جوية أمريكية في اليمن

المصدر: أ ف ب

قُتل قيادي وعنصران في تنظيم القاعدة في اليمن في ضربة جوية نفذتها طائرة دون طيار يرجح أنها أمريكية في محافظة أبين الجنوبية، حسبما أفاد الجمعة مسؤولان محليان.

وقال مسؤول يمني:”إن الطائرة استهدفت سيارة لدى مرورها على طريق فرعي في مديرية الصومعة في أبين يوم الخميس، ما أدى إلى مقتل الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها، مؤكدًا أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة”.

وأفاد مسؤول محلي آخر أن القيادي القتيل هو “أمير القاعدة في مديرية لودر الملقب بأبي عبيدة الذي قُتل وتفحمت جثته، كما قتل فورًا أحد مرافقيه، بينما أصيب المرافق الثاني بجراح ثم توفي في مركز صحي في المنطقة.

واستغل تنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم داعش الحرب بين قوات الحكومة التي تدعمها المملكة العربية السعودية، والمتمردين لتعزيز نفوذهما في مناطق عديدة شرق وجنوب اليمن.

وتعتبر واشنطن “قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب” أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها من تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدًا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الأراضي الأمريكية.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في كانون الثاني/يناير الماضي، ضرباتها ضد التنظيم.

وتعرض معسكران تابعان لتنظيم داعش يوم الاثنين إلى قصف من طائرات أمريكية، في أول ضربات جوية ضد أهداف للتنظيم المسؤول عن مقتل مئات المدنيين والجنود في هجمات شنها في اليمن منذ 2015.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش الأمريكي مقتل عشرات المقاتلين من تنظيم داعش في غارات نفذتها طائراته على أهداف للتنظيم وسط اليمن.