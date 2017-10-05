مقتل قيادي بـ”القاعدة” في غارة أمريكية وسط اليمن

أفاد مصدر يمني، اليوم الخميس، بمقتل قيادي في تنظيم القاعدة، في غارة جوية استهدفته في محافظة البيضاء وسط البلاد، من قبل طائرة دون طيار يُرجّح أنها أمريكية.

وقال المصدر، إن “الغارة استهدفت القيادي في التنظيم المتطرف، شروم الصنعاني، مساء أمس الأربعاء، بينما كان على متن دراجته النارية في قرية يكلا”.

وأضاف، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، أنّ الغارة أدت لمقتل الصنعاني على الفور.

ولم يتسن الحصول على تعليق حول الموضوع من مصدر حكومي.

كما لم تعلن القوات الأمريكية استهداف القيادي بغارة، وذلك حتى الساعة (16.19 ت.غ).

وتشن طائرات أمريكية دون طيار، بشكل متكرر منذ سنوات، غارات جوية على مواقع لتنظيم القاعدة في اليمن.

وأسفرت الغارات عن مقتل عشرات من عناصر التنظيم، بينهم قيادات ميدانية بارزة.