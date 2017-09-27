مقتل قيادي بارز في “القاعدة” باشتباك مع قوات الأمن في اليمن

لقي قيادي بارز في تنظيم “القاعدة” باليمن مصرعه، الأربعاء، خلال مواجهة مسلحة مع قوة أمنية حاصرت منزله في جبل اليزيدي بمديرية يافع في محافظة لحج.

وقال مصدر محلي لـ “إرم نيوز”: إن “قوة أمنية داهمت منزل القيادي في تنظيم القاعدة أحمد عبد النبي، واشتبكت معه بعد رفضه تسليم نفسه”.

وأفاد المصدر بأن “الاشتباكات أسفرت عن مقتل القيادي واعتقال نجله، وفرار 3 من عناصر التنظيم كانوا في منزله، في حين أصيب 3 من أفراد القوة الأمنية بجراح”.

وذكرت مصادر أمنية أن “حملة نفذتها قوات الحزام الأمني في بلدة لودر بمحافظة أبين، أسفرت عن اعتقال خبير المتفجرات في التنظيم الخضر أحمد حسين الملقب بالدرملي، أثناء مداهمة منزله في منطقة العين”.