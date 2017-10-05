“الصحة العالمية” ترسل 43 طنًا من الأدوية إلى اليمن عبر مطار صنعاء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، إيصال أكثر من 43 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية إلى اليمن، في ظل تدهور الأوضاع الصحية جراء النزاع المتصاعد منذ عامين ونصف العام.

وذكر فرع المنظمة في اليمن، عبر صفحته على “تويتر”، أن مطار صنعاء استقبل، هذا الأسبوع، طائرتي شحن على متنهما أكثر من 43 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية مقدّمة من منظمة الصحة العالمية.

ووفقًا للمنظمة، تحوي الشحنتان مستلزمات لعلاج الإصابات، وكميات أنسولين، ومستلزمات جراحية، وأجهزة فحص تشخيصي سريع للكوليرا، وغيرها من الأدوية.

وتدهورت الأوضاع الصحية في اليمن إلى مستويات قياسية، جراء النزاع الدائر منذ عامين ونصف العام بين القوات الحكومية مسنودة بالتحالف العربي من جهة، والحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى.

وبحسب الصحة العالمية، فإن عدد الأطباء العاملين في اليمن، غير كافٍ للتعامل مع المرضى الذين يعانون من الفقر، وعدم المقدرة على تحمل تكاليف الأدوية والعلاج في المستشفيات الخاصة.