مقتل 7 حوثيين وجنديين يمنيين في معارك شرقي صنعاء

قتل 7 مسلحين من جماعة الحوثي المتمردة، وعنصران من القوات الحكومية اليمنية، اليوم الأربعاء، في معارك دارت بين الطرفين في مديرية نهم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر إن مسلحي الحوثي هاجموا اليوم مواقع الجيش اليمني في منطقة القتب في مديرية نهم شرقي مدينة صنعاء، فتصدى الجيش لهم واندلعت إثر ذلك اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة أسفرت عن مقتل 7 من الحوثيين وجرح 4 آخرين.

وأشار المصدر إلى مقتل اثنين من القوات الحكومية وفرار بقية المهاجمين.

وتدور منذ نحو عامين، معارك عنيفة بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين في مديرية نهم (55 كم شرقي صنعاء) في محاولة من الجيش للتقدم نحو العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.