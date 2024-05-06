"هجوم رفح".. بايدن يتحدث مع نتنياهو ومخاوف من "مجزرة"

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هجوم متوقع على رفح، في وقت دعت فيه الرئاسة الفلسطينية إلى منع وقوع "مجزرة" في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وتأتي مكالمة بايدن مع نتنياهو بعد دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وكان ناطق باسم مجلس الأمن القومي قال "أخبرنا الحكومة الإسرائيلية بوضوح برأينا حول غزو بري كبير لرفح، وسيتحدث الرئيس (جو بايدن) مع رئيس الوزراء اليوم"، بحسب "فرانس برس".