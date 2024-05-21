يتقدمهم الغزواني.. 7 مرشحين بانتخابات الرئاسة في موريتانيا

يتنافس الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ضد 6 مرشحين آخرين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 حزيران/يونيو، وفقاً للقائمة النهائية التي قدمها المجلس الدستوري الاثنين.

ويعدّ الغزواني، البالغ 67 عاماً، الأوفر حظاً بين سائر المرشحين للفوز بولاية ثانية كرئيس للدولة الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة وتحتل موقعاً استراتيجياً بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.

وشهدت موريتانيا في عهد الغزواني استقراراً رغم تصاعد عنف المتشددين في منطقة الساحل، وفق "فرانس برس".

ورفض المجلس ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المسجون حاليا بتهمة الإثراء غير المشروع.

وقال مصدر مقرب من المجلس الدستوري إن عبد العزيز سُمح له بالخروج من السجن الأسبوع الماضي لتقديم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري، لكن تم رفضه لعدم حصوله على دعم كافٍ.

ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على دعم 100 عضو من المجالس البلدية، بينهم 5 رؤساء بلديات، لكن الرئاسة تسيطر على معظمها.

ومن بين المرشحين المحتملين في انتخابات حزيران/يونيو زعيم حزب المعارضة الإسلامي "تواصل"، حمادي ولد سيد المختار، والناشط في مجال حقوق الإنسان بيرام ولد الداه اعبيدي الذي حل في المركز الثاني خلف الغزواني في انتخابات 2019.

وشهدت موريتانيا سلسلة انقلابات من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديمقراطي بين رئيسين منتخبين.

وتبدأ الحملات الانتخابية منتصف ليل 14 حزيران/يونيو وتنتهي منتصف ليل 27 حزيران/يونيو، ومن المقرّر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 29 حزيران/يونيو على أن تجري جولة ثانية إذا ما اقتضى الأمر ذلك في 14 تموز/يوليو.