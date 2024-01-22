لبنان.. تحركات دبلوماسية جديدة تمهد لملء الفراغ الرئاسي

بعدما فشلت جلسات مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية، يُفتتح الأسبوع على محاولات متجددة لكسر الجمود وإنهاء الانسداد السياسي وإعادة إحياء هذا الملف.

وتسعى تلك المحاولات إلى التوصل لتفاهمات بين الكتل السياسية حول هوية الرئيس المقبل، وطرح سيناريوهات قد تؤدي لإنهاء الفراغ المستمر في كرسي الرئاسة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتسارعت الاجتماعات، في الأيام الأخيرة، بين سفراء دول اللجنة الخماسية في لبنان، التي كان من المفترض أن تتحرك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وكان مقرراً أن يلتقي السفراء برئيس مجلس النواب نبيه بري، إلا أن مصادر مطلعة أفادت بتأجيل هذا اللقاء لوقت غير معروف بعد.

وبحسب مراجع إعلامية مواكبة لهذا الحراك المتجدّد، فإنّ الإطار الذي تسير بموجبه اللجنة الخماسية ينطلق من مسألة أساسها فصل الملف الرئاسي في لبنان عن سائر القضايا الأخرى، وارتكازاً إلى الحاجة الملحة للبنان لإعادة انتظام الحياة السياسية، بالتزامن مع التطورات المتسارعة في ساحات المنطقة.

وأشارت معلومات صحافية إلى حركة للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، تواكبها حركة فرنسية ناشطة على مستوى السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، الذي اجتمع مع السفيرة الأمريكية وبحثا في توحيد جهود اللجنة الخماسية.

ولفتت إلى أنّ السفير الفرنسي يتواصل باستمرار مع سفراء اللجنة الخماسية في بيروت بالتوازي مع تحضيره للقاء سيجمع سفراء الخماسية قريباً للتحضير لاجتماع في السعودية.

وأوضحت أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض، وسيتوجه في الأيّام المقبلة إلى القاهرة والدوحة تحضيرًا لأعمال اللجنة، ومن ثم سيعود إلى بيروت متحدثاً باسمها في مقاربة مشتركة.

وبحسب مصادر أخرى، فإنّ لودريان لن يدخل في الأسماء مباشرة ولكن المواصفات التي سيذكر فيها بعد زيارته الأخيرة ستكون مؤشراً واضحاً لهوية الرئيس المقبل.