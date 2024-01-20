جنوب لبنان.. نازحون يسردون مآسيهم مع اشتداد الحرب

انتهز المشاركون في تشييع أحد أبناء القرية الفرصة لتفقد منازلهم، إلا ناصيف؛ فلم تنجح محاولته في أن يطل على بيته "أبعد بيت في عيترون" الحدودية بجنوب لبنان والمواجه لأحد المواقع الإسرائيلية.

يقول ناصيف لـ "إرم نيوز": "لم أستطع زيارة بيتي، أو حتى إلقاء نظرة عليه.. شعور صعب جداً ولا يوصف.. البيت هو حياة الإنسان وتعب العمر".

واستأجر ناصيف منزلاً لعائلته المؤلفة من خمسة أشخاص، لا يبعد كثيراً عن الشريط الحدودي، كي يعبر سريعاً حين تحط الحرب أوزارها، وأسعفه في الإيجار "غلة سنة"، من جني مواسم الزرع، حملها في رحلة النزوح "رحلة القهر" .