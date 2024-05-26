السلطات الإسرائيلية تعلن اعتقال المشتبه به في "فيديو التمرد"

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن اعتقال المشتبه به في "فيديو التمرد" على وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن الشرطة العسكرية اعتقلت المشتبه به في "فيديو التمرد" على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وتحقق معه.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن المشتبه به في إعلان التمرد على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بمقطع فيديو خدم فعلا جنديا احتياطيا بالجيش الإسرائيلي.

وانتشر تسجيل لجندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ووزير الدفاع الإسرائيلي، في فيديو أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الجندي في الفيديو الذي نشره على "تيليغرام": "لن نستمع إلا لرئيس الوزراء"، في حين أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع فتح تحقيق في الواقعة.