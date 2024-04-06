مسؤول فلسطيني: إسرائيل حرمت مئات آلاف الطلبة في غزة من حقهم في التعليم
شلّت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة القطاعات الحيوية، حيث جرى تدمير المنظومة الصحية بشكل شبه كامل إضافة إلى عشرات آلاف المنازل والبيوت والمصانع والشركات، ومنظومة التعليم.
وقصفت الطائرات الإسرائيلية جميع جامعات قطاع غزة وجعلتها أثرًا بعد عين، وسوّت مئات المدارس بالأرض، وحوّلت ما تبقى من هذه المدارس إلى مراكز إيواء لمئات آلاف النازحين الذين فقدوا منازلهم وسكناهم.
وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق خضور، إن العملية التعليمية في قطاع غزة مشلولة تمامًا، وإن مئات آلاف الطلبة بدءًا من المراحل الإبتدائية وصولًا إلى المرحلة الجامعية، لم يتمكنوا هذا العام من اللحاق بمقاعد الدراسة، بعد أن حوّلت الحرب الإسرائيلية قطاع غزة إلى جحيم يستحيل فيه التعليم.
وأضاف خضور لـ"إرم نيوز"، "لقد دمّر الجيش الإسرائيلي كل جامعات قطاع غزة الحكومية والأهلية والخاصة وقام بتجريفها وتحويلها إلى كومة من الحجارة، وحرمان قرابة 100 ألف طالب جامعي من سنة دراسية كاملة من حياتهم".
وتابع: "قرابة 500 ألف طالب وطالبة في المراحل التعليمية الأخرى حرمتهم الحرب من الذهاب إلى المدارس وتلقي الجرعة التعليمية اللازمة لكل واحد منهم، في محاولة إسرائيلية لضرب القطاع التعليمي الفلسطيني وإدخال أجيال كاملة في حالة من التيه والضياع والتشرد".
وأكمل، لدينا في قطاع غزة أكثر من 40 ألف طالب ثانوية عامة (توجيهي) وهي السنة الدراسية التي تسبق المرحلة الجامعية وتعني هذه السنة الدراسية للطلاب وذويهم الكثير، إذ إن تلك السنة هي بمنزلة حصاد الأعوام السابقة، وتؤهل الطالب إلى دخول التخصص الذي يتناسب مع تحصيله العلمي.
وأوضح الناطق باسم التعليم، أن هؤلاء الطلاب وحسب حديثنا مع عدد كبير منهم خلال فترة الحرب يعيشون ظروفًا نفسية سيئة للغاية، ولا سيما مع إصدار جدول الامتحانات لطلبة الثانوية العامة في الضفة الغربية والقدس.
ولفت الخضور إلى أن الوزارة أوعزت إلى جميع جامعات الضفة الغربية بفتح مساقات إلكترونية تتناسب مع المساقات التي كان يدرسها طلاب الجامعات الفلسطينية في غزة، وفتح باب التسجيل لهم إلكترونيًا، وشرح المساقات إلكترونيًّا وكذلك تقديم الاختبارات، بدءًا من الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء العطلة الصيفية ليتمكنوا من إنجاز ساعاتهم الدراسية.
وختم قائلاً: "إننا، في الحكومة الفلسطينية الجديدة، ننظر إلى وقف العدوان الإسرائيلي أولًا عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومن ثم نشر خطة الوزارة في التعامل مع مئات آلاف الطلاب من المراحل المختلفة، ولا سيما مع تعرض حوالي 60% من المدارس إلى أضرار كلية وجزئية في مختلف مدن القطاع".