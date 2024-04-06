مسؤول فلسطيني: إسرائيل حرمت مئات آلاف الطلبة في غزة من حقهم في التعليم 

وأكمل، لدينا في قطاع غزة أكثر من 40 ألف طالب ثانوية عامة (توجيهي) وهي السنة الدراسية التي تسبق المرحلة الجامعية وتعني هذه السنة الدراسية للطلاب وذويهم الكثير، إذ إن تلك السنة هي بمنزلة حصاد الأعوام السابقة، وتؤهل الطالب إلى دخول التخصص الذي يتناسب مع تحصيله العلمي.

وأوضح الناطق باسم التعليم، أن هؤلاء الطلاب وحسب حديثنا مع عدد كبير منهم خلال فترة الحرب يعيشون ظروفًا نفسية سيئة للغاية، ولا سيما مع إصدار جدول الامتحانات لطلبة الثانوية العامة في الضفة الغربية والقدس.

ولفت الخضور إلى أن الوزارة أوعزت إلى جميع جامعات الضفة الغربية بفتح مساقات إلكترونية تتناسب مع المساقات التي كان يدرسها طلاب الجامعات الفلسطينية في غزة، وفتح باب التسجيل لهم إلكترونيًا، وشرح المساقات إلكترونيًّا وكذلك تقديم الاختبارات، بدءًا من الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء العطلة الصيفية ليتمكنوا من إنجاز ساعاتهم الدراسية.

وختم قائلاً: "إننا، في الحكومة الفلسطينية الجديدة، ننظر إلى وقف العدوان الإسرائيلي أولًا عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومن ثم نشر خطة الوزارة في التعامل مع مئات آلاف الطلاب من المراحل المختلفة، ولا سيما مع تعرض حوالي 60% من المدارس إلى أضرار كلية وجزئية في مختلف مدن القطاع".