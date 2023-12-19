تقرير: الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على التعليم ومستقبل الأطفال في غزة

رجح تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية مرور عدة أشهر، في حال توقف الحرب، قبل عودة التعليم في قطاع غزة بسبب ما لحق بالقطاع من قتل لأكثر من 7700 طفل وتحويل المدارس، التي تدمر عدد كبير منها أيضًا، إلى ملاجئ.

ويُضاف إلى ذلك، بحسب التقرير، من سقط قتيلًا من الهيئات التدريسية والإدارية، وتعرض محتويات المدارس من مساعدات تعليم ولوازم مختبرات للفقدان والتلف وحتى لاستخدامات أخرى تُمكن النازحين فيها من التعايش.

ونقل التقرير عن جوناثان كريك، المتحدث باسم اليونيسف في القدس قوله: "لا يوجد أي شكل من أشكال التعليم أو الدراسة في قطاع غزة في الوقت الحالي. كان هناك ما يقرب من 625 ألف طالب، في سن الدراسة، في قطاع غزة قبل تصعيد الأعمال القتالية، ولا يذهب أي منهم إلى المدارس الآن. إن مستوى العنف والأعمال العدائية المستمرة، والقصف المكثف الذي يحدث، واكتظاظ المدارس بالنازحين لا يسمح أبدًا بالتعليم".