قصف إسرائيلي لإحدى مدارس "الأونروا" يوقع عشرات الضحايا في غزة
أدى قصف إسرائيلي طال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة إلى مقتل 27 شخصا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس.
وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة، إنه جرى انتشال 27 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى إثر استهداف المدرسة التابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأظهرت لقطات مصورة سقوط عدد من الضحايا في الوقت الذي هرع فيه أناس تواجدوا في الموقع لإنقاذ الجرحى.
وتحلق خلال ساعات المساء في سماء غزة العديد من المقاتلات الحربية الإسرائيلية وسط تجدد موجة القصف العنيف على مختلف المناطق.
واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الإخلاء القسري للمستشفيات في غزة يعرض المرضى للخطر، في ظل توقف عدد من المستشفيات عن الخدمة ونفاد الوقود والأدوية والمعدات الصحية.