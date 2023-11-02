قصف إسرائيلي لإحدى مدارس "الأونروا" يوقع عشرات الضحايا في غزة

أدى قصف إسرائيلي طال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة إلى مقتل 27 شخصا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة، إنه جرى انتشال 27 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى إثر استهداف المدرسة التابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة سقوط عدد من الضحايا في الوقت الذي هرع فيه أناس تواجدوا في الموقع لإنقاذ الجرحى.