الأمم المتحدة: الأقمار الصناعية تظهر دمار 35% من مباني غزة

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية وحللها مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، أن 35% من المباني في قطاع غزة قد دمرت أو تضررت خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

وتقول السلطات الصحية في القطاع وفقًا لوكالة "رويترز"، إن ما يقرب من 32 ألف فلسطيني قُتلوا جراء الحملة التي شنتها إسرائيل بعد هجوم مسلحين من حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص.

استخدم المركز في تقييمه صورًا عالية الدقة التقطتها الأقمار الصناعية وتم جمعها في الـ29 من فبراير/ شباط، وقارنها بصور ملتقطة قبل وبعد اندلاع الصراع الأحدث.