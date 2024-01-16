مصر تضبط 6 مهربين بعد اشتباك على الحدود مع إسرائيل
أعلنت مصر وإسرائيل، في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة لتهريب المخدرات عبر الحدود بين الجانبين.
وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن جنوده أطلقوا النار على مسلحين مشتبه بهم حاولوا التسلل من مصر، في محاولة على ما يبدو لتهريب المخدرات.
وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "نحو 20 مشتبهاً بهم، بينهم العديد من المسلحين وصلوا من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا".
وأضاف أن "الجنود العاملين في المنطقة قاموا بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات".
في ذات الإطار، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر أمني قوله إن القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وأضاف المصدر الأمني أنه تم القبض على 6 مهربين خلال اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات في شبه جزيرة سيناء جنوب معبر العوجة.
ويقع معبر "العوجة-نيتسانا" على بعد ما يزيد قليلا عن 40 كيلومتراً إلى الجنوب من معبر رفح وهو المعبر الرئيسي بين مصر وقطاع غزة.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة بعد هجوم 7 أكتوبر، أصبح معبر رفح نقطة الدخول والخروج الرئيسية للإمدادات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى غزة.