مصر تضبط 6 مهربين بعد اشتباك على الحدود مع إسرائيل

أعلنت مصر وإسرائيل، في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة لتهريب المخدرات عبر الحدود بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن جنوده أطلقوا النار على مسلحين مشتبه بهم حاولوا التسلل من مصر، في محاولة على ما يبدو لتهريب المخدرات.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "نحو 20 مشتبهاً بهم، بينهم العديد من المسلحين وصلوا من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا".

وأضاف أن "الجنود العاملين في المنطقة قاموا بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات".