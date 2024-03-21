الأمم المتحدة: السودان يواجه أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث

قالت مسؤولة في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن السودان يواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، وفق وكالة "فرانس برس".

ونيابة عن منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، قالت إيديم وسورنو أمام مجلس الأمن: "من كل النواحي وحجم الحاجات الإنسانية وعدد النازحين والمهددين بالجوع، يشهد السودان إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة".

ونددت وسورنو بتقاعس المجتمع الدولي، قائلة "يحدث استهزاء إنساني في السودان، خلف ستار من الإهمال والتقاعس الدولي.. وببساطة، نحن نخذل الشعب السوداني"، في إشارة إلى "يأس" السكان، حيث يلوح شبح المجاعة بعد نحو عام من الحرب.