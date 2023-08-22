الجيش الإسرائيلي: "نيران صديقة" قتلت أحد جنودنا باجتياح جنين الأخير
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، نتائج تحقيق عسكري حول مقتل أحد جنوده خلال اجتياح مدينة جنين ومخيمها، في تموز/يوليو الماضي.
وأظهر التحقيق أن الجندي الإسرائيلي ويدعى "دافيد يهودا يتسحاق"، قُتل بـ"نيران صديقة" أطلقها زملاؤه.
وأشار إلى أن إطلاق النار على الجندي جرى أثناء انسحاب القوات الإسرائيلية من مخيم جنين، وكانت الاشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين، داخله مستمرة.
وأوضح أن "قوة من الجيش الإسرائيلي رصدت شخصًا مشبوهًا وتحركات مشبوهة في أحد المباني وأطلقت النار باتجاهه، وقتلته ليتبين لاحقًا أنه الجندي دافيد يهودا يتسحاق".
وأضاف التحقيق العسكري، أن "إطلاق النار جاء عقب رصد خاطئ، من قوة إسرائيلية، رصدت فوهة بندقية في أحد المباني، وأن جنودها اعتقدوا أنها لأحد المسلحين الفلسطينيين، وأطلقوا النار باتجاهه".