الجيش الإسرائيلي: "نيران صديقة" قتلت أحد جنودنا باجتياح جنين الأخير

وأشار إلى أن إطلاق النار على الجندي جرى أثناء انسحاب القوات الإسرائيلية من مخيم جنين، وكانت الاشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين، داخله مستمرة.

وأوضح أن "قوة من الجيش الإسرائيلي رصدت شخصًا مشبوهًا وتحركات مشبوهة في أحد المباني وأطلقت النار باتجاهه، وقتلته ليتبين لاحقًا أنه الجندي دافيد يهودا يتسحاق".

وأضاف التحقيق العسكري، أن "إطلاق النار جاء عقب رصد خاطئ، من قوة إسرائيلية، رصدت فوهة بندقية في أحد المباني، وأن جنودها اعتقدوا أنها لأحد المسلحين الفلسطينيين، وأطلقوا النار باتجاهه".